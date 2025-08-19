Canadas Poilievre tilbake i parlamentet etter seier i suppleringsvalget

HQ

Siste nytt om Canada . Pierre Poilievre, leder for Canadas konservative opposisjon, har sikret seg en rask retur til parlamentet etter et overraskende nederlag tidligere i år, da han vant et suppleringsvalg i Albertas konservative kjerneområde.

"Mark Carney har mislykkes. Han har sviktet, han har gitt etter, han har gjort den ene innrømmelsen etter den andre overfor amerikanerne," sa Pierre Poilievre, leder for Canadas konservative opposisjon, på en pressekonferanse sist torsdag.

Seieren gir ham en plattform for å presse Mark Carney om USAs handelstariffer og regjeringens håndtering av internasjonale relasjoner. Carney, som leder en mindretallsregjering, møter kritikk fra Poilievre for det han kaller gjentatte innrømmelser til Washington.

Poilievre må skille seg tydelig fra Carneys sentrumspolitikk hvis han håper å kunne utnytte dette momentumet. Underhuset skal etter planen gjenoppta forhandlingene i midten av september, og det er ventet at konfrontasjonen vil utspille seg der, så følg med for ytterligere oppdateringer.