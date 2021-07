Candy Crush får Space Jam: A New Legacy-crossover

For nylig ble spillet Space Jam: A New Legacy - The Video Game annonsert, men det er tydeligvis ikke den eneste spillrelaterte markedsføringen på gang. Innen filmens premiere kan vi nemlig også se frem mot et crossover-event i Candy Crush Saga. Fra 6. til 19. juli kan du dermed forvente en rekke belønninger og boosters.

Eventet kalles Space Jam: Tune Squad Takeover, og du må være på minst nivå 25 for å delta, hvilket for øvrig er helt gratis. Her skal spillere befrie Lola Bunny, Daffy Duck og Bugs Bunny fra tyggis som har fanget dem, og gjøre dette med hjelp av LeBron James og Tiffi. Når spillerne klatrer på topplistene kommer de til å låse opp en rekke tilbud, som til og med inneholder eksklusivt filminnhold.

Som en del av eventet kommer det også være et sesongpass i Candy Crush Soda Saga fra 8. til 29. juli, der spillerne skal samle basketballer for å gå videre i sesongpasset og få nye belønninger. Jennifer Sharp, "Senior Director of Mobile Partnerships" hos Activision Blizzard King, kommenterer:

"Space Jam: A New Legacy is part of a pop culture phenomenon and Candy Crush Saga is one of the most beloved mobile games. We're excited to combine forces with Warner Bros. to create a great new experience for fans."