Candy Crush har blitt lastet ned over 3 milliarder ganger

HQ

Nå og da hører vi stadig om rekorder satt av store videospill som selger millioner av eksemplarer. Så er det Candy Crush som fyller 11 år i morgen. I løpet av denne tiden har dette free-to-play-spillet blitt lastet ned 3 milliarder ganger.

Det nesten ufattelige tallet ble avslørt i et intervju MobileGamer.biz hadde med Candy Crush-sjefen Todd Green. Vi visste allerede (takket være Kings siste kvartalsrapport) at Candy Crush hadde 233 millioner månedlige aktive brukere i fjerde kvartal 2022, og dette gjør det virkelig enkelt å se hvorfor Microsoft ønsker å kjøpe Activision Blizzard, som King er en del av.

Det gjør umiddelbart Microsoft til en stor aktør innen mobilspill, og vi må anta at Microsoft ønsker å gjøre alle disse brukerne til en del av Xbox-økosystemet. Green selv hadde dette å si om fusjonen:

"Vi fortsetter å fokusere på King og vår virksomhet, men det jeg kan si er at King er spent på mulighetene fusjonen kan bringe.

Microsoft har sagt at en viktig del av avtalen er deres evne til å utvide seg til mobilområdet. Vi er begeistret over at King kan være en del av den potensielle fremtiden, selv om vi fortsetter å operere som to separate selskaper for nå. "

Takk, Tweaktown