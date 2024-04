Cannes skal vise årets største filmbegivenhet

HQ

Cannes Film Festival-publikummet kan glede seg til en skikkelig godbit i år, da årets største filmbegivenhet skal vises på det årlige glamorøse arrangementet. Nei, vi snakker ikke om Joker: Folie à Deux, Gladiator 2, Deadpool & Wolverine, Wicked: Part One eller lignende, vi snakker selvfølgelig om den nye filmserien som alle gleder seg til å se på det store lerretet, Kevin Costners Horizon: An American Saga.

Den første filmen i serien skal vises for deltakerne i Cannes i år, noe som betyr at ikke bare Furiosa: A Mad Max Saga vil være til stede, men også juni måneds største planlagte film. Etter hva The Hollywood Reporter erfarer, vil Kevin Costner også være til stede i Cannes i år, og det er ingen tvil om at noen andre stjerner også vil strømme til det glitrende arrangementet for å vise frem sine kommende filmer.

Horizon vil bli vist i Cannes 19. mai 2024, noe som betyr at vi utvilsomt vil få høre noen tidlige inntrykk av denne enorme filmbegivenheten før den kommer 28. juni (for første del, mens den andre kommer 16. august) kort tid etter.