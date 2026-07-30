Capcom anslår at 95 % av spillsalget vil skje digitalt innen ett år

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Selv om det er mange grunner til å være opprørt over PlayStations beslutning om å slutte å produsere fysiske plater til nye PlayStation-spill etter 2028, følger valget en svært, svært tydelig forbrukertrend. Fans kjøper stadig flere digitale spill, uten tvil på grunn av bekvemmeligheten knyttet til dette mediet, så mange at det fysiske salget faktisk utgjør bare en brøkdel av hva det pleide å være.

Dette bekreftes av Capcom, som i en nylig finansrapport avslørte at deres samlede spillsalg nå består av mer enn 93 % digitale spill. Dette skyldes i stor grad PC-plattformen, som på dette tidspunktet er nesten utelukkende digital, men konsolltallene viser også en betydelig overvekt av det digitale mediet.

Capcom forventer også at denne trenden vil fortsette, med forventninger om at digitale spill vil utgjøre rundt 95 % av alt spillsalg i løpet av det neste året – noe som bare vil forsterkes ytterligere når PlayStation blir en helt digital plattform.

Det eneste andre forbeholdet som bør nevnes, er at Capcom regner utgivelsene av Game-Key-kort til Switch 2 som digitale salg og ikke fysiske. Selv om det altså finnes et fysisk element i mediet, kategoriserer Capcom dem ikke på linje med rene kassetter og plater.

Likevel utgjorde det digitale salget 93,3 % av Capcoms omsetning i forrige kvartal, mens de resterende 6,7 % sannsynligvis alle kom fra konsoll.