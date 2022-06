Capcom Arcade 2nd Stadium tilbyr enda mer retrokjærlighet neste måned

Capcom Arcade Stadium ble sluppet i fjor, og det ble tydeligvis godt mottatt, for Capcom presenterte en ny samling under Summer Game Fest i går. Capcom Arcade 2nd Stadium inneholder 31 klassikere (som kan kjøpes enten separat eller samlet), og de som eier den første samlingen vil også få noen bonuser.

Her er den fullstendige listen over hva du kan forvente deg, samt en trailer. Vi ser spesielt frem mot Saturday Night Slam Masters, Mega Man 2 - The Power Fighters og Black Tiger. Er det noe her som frister litt ekstra?



1943 Kai - Midway Kaisen



A.K.A. Block Block



A.K.A. Knights of the Round



A.K.A. Magic Sword



A.K.A. The King of Dragons



A.K.A. Vampire Savior - The Lord Of Vampire



Black Tiger



Capcom Sports Club



Darkstalkers - The Night Warriors



Eco Fighters



Gan Sumoku



Hissatsu Buraiken



Hyper Dyne Side Arms



Hyper Street Fighter II - The Anniversary Edition -



Last Duel



Mega Man 2 - The Power Fighters



Mega Man - The Power Battle



Night Warriors - Darkstalkers' Revenge



Pnickies



Rally 2011 Led Storm



Saturday Night Slam Masters



Savage Bees



Sonson



Street Fighter



Street Fighter Alpha 2



Street Fighter Alpha 3



Street Fighter Alpha - Warriors' Dreams



Super Gem Fighter - Mini Mix



Super Puzzle Fighter II Turbo



The Speed Rumbler



Three Wonders



Tiger Road