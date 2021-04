Capcom Arcade Stadium kommer til PC, PS4 og Xbox One i mai

Du ser på Annonser

Tidligere i år ble Capcom Arcade Stadium lansert på Nintendo Switch, en samlig fylt med arkadeklassikere fra en av spillhistoriens mest ikoniske utgivere. Det byr på en ypperlig måte å gjenoppleve elskede retrospill, men det har kun vært tilgjengelig på Nintendo Switch. Men det endrer seg snart, for Capcom har nylig avslørt at det kommer til PC, PS4 og Xbox One den 25. mai.

I tillegg til dette får tittelen en ny "Invincibility"-modus samme dag som de nye versjonene kommer, og denne lar spillerne oppleve spillene uten å kunne dø. Det kommer godt med da mange av de gamle klassikerne er notorisk vanskelige.