Capcom avslører nye Dino Crisis merchandise

HQ

Capcom har hørt alle våre bønner og bønner og har endelig kunngjort et helt nytt Dino Crisis merchandise-lotteri-arrangement. Vent ... er det ikke det fansen har tryglet om de siste 20 årene? Dette er nesten like bra som et nytt spill, ikke sant?

Den 8. august avslørte Capcom et nytt arrangement med tema rundt deres klassiske overlevelsesskrekk-serie Dino Crisis. Arrangementet pågår til og med 12. september, og inneholder et bredt utvalg av nye varer, blant annet skrivebordsmatter, T-skjorter, nøkkelringer og klistremerker. Men du kan ikke bare kjøpe disse varene direkte - i stedet kjører Capcom dette som et lotteri. Hver Dino Crisis gjenstand har sitt eget sjeldenhetsnivå. For eksempel har T-skjorten en sjanse på 1 av 100 for å bli sendt, mens skrivebordsmatten har en sjanse på 3 av 100. Du kan kjøpe en eller flere "billetter" for 880 yen (rundt $6 USD), og Capcom vil sende deg så mange varer som du har bestilt, og det er flaks som avgjør om du får de sjeldnere premiene.

Dette siste vareslippet er enda et tegn på at Capcom husker Dino Crisis - men fortsatt ikke har kunngjort et nytt spill, nyinnspilling eller til og med antydet et. I 2024 spurte Capcom fansen om hvilke sovende franchiser de ønsket å se gjenopplivet, med Dino Crisis som et alternativ - og internett gjorde det høyt og tydelig. Samme år ble det originale Dino Crisis lansert på GOG med noen kjærkomne forbedringer, og det kom også til PlayStation 5 og PlayStation 4 via Sonys PS Plus Premium retrobibliotek, komplett med nye trofeer.

Så ja, Capcom husker tydeligvis at de eier Dino Crisis. Det er et lite, men viktig første skritt mot en ny inntreden - selv om det gjenstår å se om det noen gang skjer. I mellomtiden kan du (på en måte) få tak i en kul Dino Crisis T-skjorte akkurat nå, noe som er ganske stilig.