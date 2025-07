Capcom bekrefter at Mega Man er en av deres "viktigste IP-er" til tross for at de ikke har noe å vise til

HQ

Mens Mega Man en gang var en tentpole spillfigur, har Capcoms ikoniske karakter lenge falt til veikanten, noe som er ganske overraskende med tanke på hvordan det japanske selskapet fortsetter å betrakte det veldig, veldig høyt.

Dette er tilfellet igjen i 2025, da Capcom under en nylig spørsmål og svar-del av et investormøte forklarer at Mega Man fortsatt er en av de viktigste franchisene, og at de alltid ønsker å utvide den, til tross for nesten ingenting å vise fra IP-en på mange år nå.

I sin helhet uttaler Capcom: "Mega Man-serien er en av våre viktigste IP-er, og vi vurderer kontinuerlig måter å utvikle den videre på. Vi har imidlertid ingen ytterligere informasjon vi kan dele på dette tidspunktet."

Capcom skriver videre at "vi mottar et spesielt høyt volum av henvendelser om Mega Man-serien fra utenlandske markeder", og at de "vil fortsette å fokusere på å utvide denne virksomheten ytterligere."

Vi får håpe at det snart kommer noe Mega Man-relatert, selv om det sannsynlige utfallet blir en lignende artikkel som denne sommeren 2026, som forklarer at Capcom fortsatt ser Mega Man som viktig...