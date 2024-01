Capcom donerer 650 000 pund for å hjelpe dem som ble rammet av jordskjelvet i Japan

HQ

Capcom har kunngjort at de gir en ganske betydelig donasjon til regionale myndigheter som arbeider for å hjelpe dem som er rammet av jordskjelvet som nylig rammet Noto-halvøya i Japan.

I en pressemelding får vi vite at Capcom har forpliktet seg til å gi 120 millioner yen, noe som tilsvarer omtrent 650 000 pund eller 755 000 euro. Pengene skal gå til regionale myndigheter, til støtte for ofrene og til restaurerings- og gjenoppbyggingsarbeidet i de berørte områdene. Capcom opplyser også at de overvåker situasjonen og vurderer ytterligere støtte til hjelpearbeidet.

Alt dette skjer omtrent en uke etter at The Pokémon Company også lovet 50 millioner yen for å hjelpe dem som er rammet av naturkatastrofen.