Capcom fornyer Dino Crisis -merket i Japan

Tør vi håpe på at de forferdelige øglene faktisk vil gjenoppstå? Vel, kanskje. Capcom har nettopp søkt om å fornye varemerket Dino Crisis. Dette ifølge det japanske nettstedet Chizai Watch. Det er imidlertid verdt å påpeke at Capcom har gjort dette en rekke ganger opp gjennom årene uten at det har resultert i et nytt spill i serien.

Resident Evils far, den nå legendariske Shinji Mikami, uttrykte så sent som i fjor overraskelse over at fansen faktisk ønsket seg et nytt spill i serien. For selv om (som han sa den gangen) dinosaurer er fantastiske, mener han også at markedet burde være ganske mettet allerede med tanke på Monster Hunter-spillene.

Men håpet er det siste som forlater deg, og vi her i redaksjonen krysser fortsatt fingrene for at Capcoms skrekkøgler skal få en ny sjanse.

Håper du på et nytt Dino Crisis? Eller kanskje en nyinnspilling av et av de gamle spillene?