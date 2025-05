Capcom fortsetter rekken av årlige rekordoverskudd, og forventer lignende resultater i år

HQ

Å si at Capcom har vært på en god stime de siste årene er en underdrivelse. Den japanske videospillprodusenten fortsetter å lykkes og levere gevinst etter gevinst, og dette smitter over på selskapets økonomi, som har slått rekorder år etter år i åtte år nå. Capcoms aksjer er høye, og det skyldes delvis at spill av høy kvalitet kommer i et godt tempo.

Apropos dette, i en nylig finansiell rapportpresentasjon, den samme der Capcom avslørte rekordhøye overskudd nok en gang, ble det uttalt av selskapet at de forventer at disse rekordhøye toppene vil fortsette også i både 2026 og 2027. Mens Capcom allerede har noen få store prosjekter i arbeid som vil hjelpe det med å oppnå dette, som Onimusha: Way of the Sword, har det også en håndfull lenge ryktede prosjekter i rørledningen som uten tvil vil være enorme salgsdrivere.

Med tanke på at vi hadde et nytt Monster Hunter -spill i begynnelsen av året, Dragon's Dogma 2 i 2024, og Street Fighter 6 i 2023, og med neste Onimusha planlagt for 2026, antyder denne økonomiske rapporten at regnskapsåret 2027 vil være året vi møter Resident Evil 9? Det er uklart, og som forventet nevner Capcom aldri noe eksplisitt, men for å fortsette å legge ut rekordoverskudd må det ha noen store prosjekter i arbeid, og uten tvil er RE9 et av dem ... og nær.