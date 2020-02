Capcom hadde som mål å selge fem millioner Monster Hunter: World-eksemplarer

Monster Hunter-serien har blitt en stor hit for Capcom, og det seneste spillet i serien, Monster Hunter: World, har inntil videre solgt 15 millioner eksemplarer verden over.

Capcom hadde ikke ventet at spillet ville få så stor suksess. I et nylig intervju (via Gamingbolt) med Ryozo Tsjumoto, som er Head of Consumer Games hos Capcom, fortalte han nemlig at studioet i første omgang siktet etter fem millioner eksemplarer:

"We'd always felt that selling 5 million copies was our first major goal, so we're very happy that we were able to clear that hurdle by such a wide margin. There are still players out there who have yet to be introduced to World, and as a producer I want to push its numbers even higher."

Spiller du Monster Hunter: World?