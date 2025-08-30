Capcom har forsøkt å gjenopplive Dino Crisis to ganger, hevder en innsider

HQ

Resident Evil har gjort et massivt comeback de siste årene gjennom høybudsjetterte nyinnspillinger av høy kvalitet som har vunnet både gamle fans og et nytt publikum - senest med den kritikerroste nyinnspillingen av Resident Evil 4. Men Capcoms skrekkarv slutter ikke med zombier. På slutten av 90-tallet skapte Shinji Mikami også Dino Crisis, en overlevelsesskrekkserie med forhistoriske tenner som siden har nådd kultstatus. Fans har høylytt bedt om en gjenopplivning i samme forsiktige, moderniserte stil som Resident Evil har fått.

Imidlertid delte den pålitelige innsideren Dusk Golem nylig noen mindre oppmuntrende nyheter. Mens han var kjent for lekkasjer rundt Resident Evil Requiem, avslørte han også detaljer om Dino Crisis 'turbulente historie bak kulissene :

"Jeg håper Capcom til slutt finner ut hva de vil gjøre med Dino Crisis. For ordens skyld - og jeg tror ikke dette er ny informasjon - det har vært et par forsøk det siste tiåret på å gjenskape Dino Crisis. Det første ble gjort av Capcom Vancouver før de ble lagt ned (jeg har faktisk fortsatt noe av det lekkede materialet på harddisken min). Det andre forsøket kom for noen år siden, men det ble bare ikke bra, så det ble skrotet. Jeg håper de en dag finner ut hvordan de vil gå videre med Dino Crisis og endelig får det forbi prototypstadiet."

Hvis lekkasjene stemmer, har Capcom allerede forsøkt å blåse nytt liv i serien minst to ganger, men begge prosjektene har kollapset før de har blitt fullført. Det ene var i hendene på det nå nedlagte Capcom Vancouver, mens et annet forsøk angivelig døde i den tidlige designfasen. Interessant nok har det også nylig dukket opp nye Dino Crisis -produkter - noe som gir næring til spekulasjoner om at Capcom ikke har glemt Regina og hennes dino-stalking-eventyr. Hvorvidt dette antyder fremtidige planer eller bare er nostalgimarkedsføring, er fortsatt uklart.

Vil du se et helt nytt Dino Crisis - eller holder det med en trofast nyinnspilling?