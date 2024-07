Capcom har ingen planer om å stoppe salg av fysiske medier

HQ

Vi lever i en spillalder uten sidestykke. Aldri før har vi måttet forholde oss til konseptet om at spillene våre egentlig ikke er våre, for når vi kjøper dem digitalt, kan en utgiver effektivt ta dem fra oss om nødvendig.

Dette fører til at mange spillere holder seg til fysiske medier når de kan, men noen selskaper begynner å vike unna fysiske utgivelser. Heldigvis er ikke Capcom en av dem, for i en offisiell Q&A avslørte Street Fighter- og Resident Evil-utvikleren at de kommer til å holde seg til fysiske medier.

"Gitt at et betydelig antall sluttbrukere krever fysiske spill, gjør vi det for øyeblikket ikke

forventer vi for øyeblikket ikke å eliminere fysiske produkter, " svarte Capcom da de ble spurt om en potensiell avgang fra fysiske medier.

Kjøper du spill fysisk eller digitalt?