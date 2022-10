Capcom har ingen planer om en remake av Resident Evil: Code Veronica

HQ

Det er ingen tvil om at Resident Evil 2 Remake er en helt genial nytolkning av det klassiske Resident Evil 2, og likeledes ser den kommende remaken av Resident Evil 4 helt fenomenal ut. Du kan til og med si at fans av den klassiske zombiespillserien har blitt seriøst bortskjemt de siste årene. Imidlertid håper mange fortsatt på å se det fjerde spillet i serien, Resident Evil: Code Veronica får samme behandling. En virkelig gjennomført remake som gjenoppfinner spillet som var det første i serien til å hoppe over de forhåndsrenderte bakgrunnene og gikk helt 3D.

Men akkurat nå ser det dessverre mørkt ut på den fronten. For i et intervju med Noisy Pixel har Resident Evils nåværende produsent Yoshiaki Hirabayashi sagt at det ikke er noen konkrete planer om å utvikle en Code Veronica-remake. I hvert fall ikke for øyeblikket. Han utelukker det imidlertid ikke helt, men sa at dersom muligheten byr seg kan det bli en realitet. Alle fans av Dreamcast-spillet kan med andre ord fortsette å drømme.

Ønsker du deg en remake av Resident Evil: Code Veronica?