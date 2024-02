Capcom har store forventninger til Dragon's Dogma 2

HQ

Dragon's Dogma 2 er et av vårens mest etterlengtede spill, og det virker som om Capcom har store forventninger til det nye rollespillet. I en nylig avlagt regnskapspresentasjon avslørte Capcom at de tror at Dragon's Dogma 2 kan selge mange eksemplarer.

På spørsmål om hvor mange selskapet forventet å selge, lød svaret som følger: "Vi offentliggjør ikke salgsmål for individuelle titler, men vi har kommunisert at vi anser dette spillet for å være i millionklassen."

Vi ville blitt ganske overrasket om et spill som Dragon's Dogma 2 ikke skulle klare å selge en million, med tanke på hvor godt folk likte det første spillet og den nye interessen for denne typen rollespill takket være Elden Ring og FromSoftwares andre titler.

Hvis det er noe som står i veien for at Dragon's Dogma 2 skal bli en stor suksess, så er det det faktum at det er Capcoms første spill til 70 dollar. Det er ikke engang sikkert at det blir det siste til den prisen. I det samme dokumentet sier Capcom: "Utviklingskostnadene i bransjen øker, og vi vurderer en prisgjennomgang som et alternativ. Til syvende og sist har vi til hensikt å ha en gjennomtenkt tilnærming til prissettingen av spillene våre, samtidig som vi innhenter tilbakemeldinger fra brukerne."

Kommer du til å kjøpe Dragon's Dogma 2 ved lansering?