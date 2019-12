Capcom inviterer fans til å spille enda et hemmelig spill igjen

Tidligere i år inviterte Capcom en rekke heldige fans til å prøve et hemmelig spillprosjekt for dem, for å kunne få noe feedback litt tidligere i utviklingsprosessen enn man kanskje ellers ville få. Spillet endte med å være Resident Evil: Project Resistance, som endte med å være multiplayer-delen i Resident Evil 3.

Og nå har de planer om å gjenta en slik prosess, med et nytt hemmelig spill, som vi enda ikke kjenner til. Forespørselen har dog blitt sendt ut til Resident Evil Ambassadors-maillisten, så det kan godt hende at det er enda en hemmelig tittel i den serien. Dog kan det også være at de bare har benyttet nettopp denne listen til å skaffe testere.

E-posten har blitt sluppet ut på Reddit, hvor de sier at de tilbyr "a limited offers to Ambassadors, we have invitations to a play test session of our unannounced title, and priority seats at our game show booth."

Dette kommer midt i rykter om en remake av det originale Dino Crisis, men det er ikke noen bevis som forbinder disse to historiene enda.