Capcom kjøper majoriteten av animasjonsselskapet Minimum Studios

Capcom har kjøpt en majoritetsandel i animasjonsproduksjonsselskapet Minimum Studios. Avtalen er fullført i et forsøk på å "bærekraftig styrke sin utviklingsmessige og teknologiske kapasitet, med sikte på å nå sitt langsiktige ledelsesmål på 100 millioner enheter i årlig salg."

Det er uklart hvor mye oppkjøpet har kostet Capcom på nåværende tidspunkt, men det vi vet er at Minimum Studios ikke er fremmed for å jobbe med den japanske spillprodusenten, ettersom paret tidligere har jobbet sammen på Dragon's Dogma 2, Resident Evil Village, og Resident Evil 4's nyinnspilling for både animasjoner i spillet og cutscene.

Capcom har også antydet at dette oppkjøpet kan være en teaser for hva som kommer, ettersom det japanske selskapet legger til, "Fremover vil Capcom fortsette å utforske anskaffelsen av nødvendige teknologiske evner for å forbedre sin spillutviklingsorganisasjon."