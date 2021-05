Capcom kjører nytt digitalt Monster Hunter-event neste uke

Du ser på Annonser

Capcom kjørte et digitalt Monster Hunter-event forrige måned for å gi fans av serien ytterligere oppdateringer om hva som er i vente. For å bygge videre på dette har de nå annonsert at de kjører enda et digitalt event for Monster Hunter den 26. mai.

På Twitter skriver Capcom at vi blant annet kan se fra mot detaljer om Monster Hunter Rise sin oppdatering Ver. 3.0 og mer nytt om Monster Hunter Stories 2.

Surf over til Monster Hunters Twitch-kanal når eventet starter klokken 16 på onsdag.