Capcom legger til flere nye soundtracks på Spotify

Du ser på Annonser

Om du liker spillmusikk like mye som oss, blir du kanskje glad for at Capcom nå har lagt til 13 nye soundtracks på Spotify. Dette annonserte Capcom selv via deres hjemmeside, og soundtrackene inkluderer blant annet masser av Breath of Fire, Monster Hunter, Phoenix Wright samt Resident Evil 2.

Det er verdt å nevne at Capcom tidligere har vært generøse med deres spillmusikk og allerede nå kan du strømme soundtracket fra eksempelvis Devil May Cry, Mega Man og Street Fighter - bare for å nevne noen.