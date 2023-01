Capcom ønsker å slå en salgsrekord dette regnskapsåret

HQ

Capcom er sikker på at det vil selge over 40 millioner spillenheter innen utgangen av mars i år, AKA slutten av FY2023, noe som vil markere mest mulig antall solgte enheter av selskapet i et enkelt regnskapsår.

I skrivende stund har Capcom solgt over 29,1 millioner spillenheter til forbrukere. Dette markerer en økning fra fjorårets tall, men er fortsatt et godt stykke unna 40 millioner solgte enheter.

Hvordan skal Capcom utgjøre forskjellen, spør du? Vel, det ser ut til at mye av selskapets håp er på Resident Evil 4-nyinnspillingen, som slippes 24. Dette er en uke før slutten av regnskapsåret, noe som betyr at spillet har mange tunge løft å gjøre.

Capcom har også tilskrevet dette vellykkede året til Monster Hunter Rise: Sunbreak, samt salg av andre titler komponert hovedsakelig fra Resident Evil- og Monster Hunter-franchisene.

Selvfølgelig kommer Resident Evil 4s nyinnspilling til å bli et stort spill, men det er muligheten for at Capcom kanskje er litt overmodig på suksessen.

Takk, VGC.