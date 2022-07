Capcom opplever økt salg av spillene sine på Steam

HQ

For ikke så lenge siden så Capcom seg nødt til å beklage for den dårlige tekniske tilstanden til de nye "next-gen"-oppdateringene av Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil 7: Biohazard på Steam. Faktisk måtte de gjøre de originalen utgavene av disse titlene tilgjengelige via Steam Beta.

Men alt det til tross, så ser utgiveren en økning i salget av spillene sine på plattformen. Som GamesIndustry bemerker, så har omsetning fra spesifikt Steam-plattformen steget med over 62% dette kvartalet sammenliknet med forrige.

Det er litt over 15% av det totale salget, og det er et tall som har vokst jevnt og trutt de siste par årene. Alt tyder på at Capcom vil fortsette å tilby spillene sine på plattformen.