Capcom selger Dino Crisis-merchandise for å feire 40-årsjubileet

Det spiller ingen rolle hvor mye fansen spør, for det er som om Capcom ikke engang vil innrømme at deres elskede Dino Crisis-serie i det hele tatt eksisterer. Eller det pleide å være sant.

Capcom feirer for tiden sitt 40-årsjubileum, og dette inkluderer nye varer. Blant annet noen få Dino Crisis-gjenstandar (nøkkelring og notatbok, for å være mer presis).

Selv om dette definitivt ikke er det fansen har håpet på siden Dino Crisis 3 ble utgitt i 2003 er det i det minste et lite livstegn som viser at Capcom ikke har glemt serien. Tiggere kan ikke velge og vrake, men forhåpentligvis kan interessen for disse gjenstandene vise Capcom at folk fortsatt savner Dino Crisis.