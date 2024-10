Capcom selger flere spill på PC enn på alle konsollene til sammen

HQ

Få japanske utviklere har hatt en så eksplisitt multiformatstrategi og satset så tungt på PC som Capcom. Dette har tilsynelatende betalt seg godt. Selskapet har nå lagt frem sin rapport for første halvdel av inneværende regnskapsår - og den avslører noe svært interessant.

Det viser seg at av Capcoms totale salg i år (litt over 20 millioner enheter), kommer 54% fra PC, noe som betyr at formatet er større enn PlayStation, Switch og Xbox... til sammen. Faktisk står disse tre formatene "bare" for 40% av Capcoms salg.

Tilsvarende PC-tall fra i fjor var 48% for Capcom, noe som viser at konsollene heller ikke tar igjen, men faktisk synker i markedsandel. Neste år lanseres også Monster Hunter: Wilds, og Monster Hunter -serien er ekstremt populær på PC, så vi mistenker at PC vil bli enda viktigere for den japanske giganten i fremtiden.