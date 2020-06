Capcom selger mer spill via Steam enn PlayStation Store

Du ser på Annonser

Capcom er en utvikler og utgiver som de fleste nok forbinder med konsollverden selv om de har økt sine PC-satsinger de siste årene. Men det virker som at det kanskje er på tide å revurdere den oppfatningen litt. Japanske Gamebiz rapporterer nemlig at intet mindre enn 15.6% av Capcoms totalsalg under perioden januar til mars kom fra Steam.

Det er faktisk mer enn Capcom solgte via Sony Interactive Entertainment (SIE) fra PlayStation Store. Om du legger til fysiske utgaver som inkluderer Switch og Xbox, er konsoll så klart fortsatt klart større, men Steam-salget vokser fort for Capcoms del, og sammen med at populariteten til fysiske spill raskt dør ut forklarer det hvorfor det er viktig for dem å støtte PC også.

Takk, Resetera