Capcom ser på alle uoffisielle modifikasjoner som fusk

Capcom er visst ingen tilhenger av modding. Utvikleren går til og med så langt som å sidestille uoffisielle modifikasjoner med juks i spill.

Som vist i en video på Capcoms R&D YouTube-kanal, mener selskapet at "alle mods er definert som juks, bortsett fra når de støttes offisielt. Det de gjør internt, er ikke noe annet enn juks."

Det ser ut til at Capcom ser på dette fra et forretningsperspektiv. Når det gjelder gameplay, innrømmer de at modding kan gi spillerne en positiv opplevelse, men når det gjelder selskapets omdømme, er de bekymret for potensielle skader. Å se Leon Kennedy i undertøy, for eksempel, eller å la Thomas the Tank Engine erstatte et Resident Evil-monster høres kanskje bra ut på papiret, men Capcom er bekymret for at dette kan føre til høyere utviklingskostnader og pauser i utviklingen på sikt.

