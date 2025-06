Resident Evil 9 bekreftet med lovander om mange endringer

HQ

Capcom klarte virkelig å lure fansen på årets Summer Game Fest. Rundt midtveis i showet så det ut til at utøvende produsent Jun Takeuchi i utgangspunktet sa at de fortsatt trenger mer tid for å sikre at den neste store delen i serien er finpolert, noe som fikk mange til å tro at dette betydde at ingen offisiell Resident Evil 9-kunngjøring ville komme på showet. Men dette var tydeligvis litt av et triks, ettersom Capcom bestemte seg for å avslutte Summer Game Fest med avsløringen av Resident Evil 9 likevel.

Med den offisielle tittelen Resident Evil Requiem kommer dette spillet til PC, PS5 og Xbox Series X/S, og ganske snart også. Det er satt til å lanseres 27. februar 2026, og ifølge Geoff Keighley kan vi forvente at den etterlengtede skrekktittelen kan spilles på Gamescom i august.

Prosjektet vil ta oss tilbake til Raccoon City (til og med den berømte Police Department), og det vil inneholde en ny hovedperson som du kanskje først ser og antar at det er Rose, Ethans voksne datter som vi møter på slutten av Resident Evil Village. Hvorvidt det er Rose gjenstår å se, ettersom karakteren i traileren omtales som Grace. Når det gjelder handlingen, vet vi bare at Grace må tilbake til stedet der moren ble drept, Raccoon City, og det er tydelig at til tross for årene som har gått, er det fortsatt mange, mange grusomheter som lurer i restene av byen.

Forvent mer informasjon om spillet etter at det overraskende ble avslørt under live-showet.