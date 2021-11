Capcom teaser Street Fighter VI-avsløring neste år

Street Fighter V fikk heldigvis ben å gå på litt lengre inn i sin levetid, men til å begynne med var det ikke en del av Capcoms ellers store suksess de siste årene.

Det kan hende dette endrer seg med Street Fighter VI, et spill som Capcom en rekke ganger har teaset, og som muligens nærmer seg en offisiell avsløring. Capcom avholdt nemlig nylig en livestream til ære for den kommende lanseringen av Street Fighter Vs siste karakter, Luke.

Her sa regissør Takayuki Nakayama at Luke er "med i det neste Street Fighter-prosjektet", men viktigst av alt sa han følgende:

"Street Fighter V is a springboard to move on to the next project, so this is more of a 'see you soon' rather than a 'goodbye'. We look forward to providing you with more information next year!"

Kanskje vi kan begynne å håpe på at spillet endelig avsløres neste år?