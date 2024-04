Capcom trekker Ace Attorney Turnabout Collection fra Steam

HQ

Capcom har kunngjort at de vil trekke Ace Attorney Turnabout Collection fra salg på Steam 31. mai 2024. Samlingen ble lansert i april 2019, og den kombinerer sammen Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy og The Great Ace Attorney Chronicles. Heldigvis vil begge samlingene kunne kjøpes separat etter 31. mai.

For de som ennå ikke har plukket opp Turnabout Collection, er det heldigvis en ganske dyp rabatt frem til utløpsdatoen. Den kan nå hentes for £ 13.19, noe som er en rabatt på 67%. Per i dag er det ikke gitt noen grunn til at kolleksjonen opphører.