Capcom var Metacritics beste utgiver i fjor.

HQ

Metacritic har publisert sin årlige rangering av utgivere. Her samler nettstedet alle data om de ulike spillene som hvert enkelt selskap utgir, og beregner en gjennomsnittsscore som sier noe om hvor godt de har gjort det totalt sett. Det sier seg selv at de høyest rangerte selskapene er de som produserer de best mottatte spillene, og i 2023 var det faktisk Capcom som toppet listene.

Det japanske selskapet har hatt noen svært imponerende år i det siste, med gode økonomiske tall og titler som har fått gode anmeldelser og god mottakelse, blant annet fjorårets Resident Evil 4 og Street Fighter 6. Dette har ført til at Capcom topper listene med en poengsum på 325,7 poeng, noe som er rundt sju poeng mer enn andreplassen Raw Fury. Capcom debuterte med 11 titler fordelt på 25 produkter i fjor, som alle ble vurdert som "gode", tre som "flotte", og med en gjennomsnittlig Metascore på 84,5 (som slår Raw Fury's 79,1).

Sammenlignet med året før har Sony tidligere toppet listene, men har nå falt til 13. plass, med en totalscore på 291,4 i 2023 og en gjennomsnittlig Metascore på 77,6 gjennom hele året.

De ti beste utgiverne i 2023 kan du se nedenfor, og du finner hele listen fra Metacritic her.