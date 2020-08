Capcom vet ikke hva PS5- og Xbox Series X-spill vil koste enda

Du ser på Annonser

Mens Take-Two var tidlige ute med å si at enkelte av spillene deres vil koste mer på PlayStation 5 og Xbox Series X har Ubisoft sagt at i alle fall de aller første spillene deres vil koste det samme som denne generasjonen. Det er altså tydelig at utgiverne fortsatt er usikre, noe Capcom er bevis på.

Etter årets første kvartalrapport ble nemlig Capcom spurt hva de tenker å prise spillene sine på PlayStation 5 og Xbox One Series X. Svaret var enkelt nok at de ikke har bestemt seg enda, og at de må se litt nærmere på hva både andre i industrien og hvordan utgivelsesplanen deres blir seende ut fremover før de bestemmer seg. Det er altså liten tvil om at å øke prisen på spill er et seriøst tema denne gangen.