Capcom vil gi ut et Monster Hinter-spill til et yngre publikum

Du ser på Annonser

Capcoms Monster Hunter-franchise har vokst seg ganske stor de siste årene, hvor spesielt Monster Hunter: World har solgt meget bra og fått flotte anmeldelser. Så hva vil det neste spillet i serien by på? Det vet vi enda ikke, men nå vet vi at Capcom trolig har fokus på en litt annen målgruppe.

Under firmaets seneste investormøte ble det fortalt at studioet planlegger å utgi et Monster Hunter-spill rettet mot et yngre publikum (via GamingBolt):

"We are planning to develop a Monster Hunter that can be enjoyed by junior and senior high school students, and look forward to future developments."

Det kan f.eks bety at de vender tilbake til å utgi spill på håndholdte konsoller, hvilket de har hatt stor suksess med før. Dog kom det også frem at det ikke er noen planer om å porte Monster Hunter: World til Nintendo Switch:

"Currently, we are not planning to deploy Monster Hunter World on the Nintendo Switch."