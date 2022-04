Captain America #1 solgt for over 27 millioner kroner

HQ

Alle seriøse tegneseriesamlere vet at det kan være lurt å ta vare på gamle tegneserier og selge dem flere år senere når de potensielt har økt i verdi. Nye som gamle kan stige mye i verdi, men det er ikke mange som selges for så brutalt høye summer som Captain America #1 nylig gjorde. Tegneserien med bilde av Captain America som gir Adolf Hitler en på tygga på forsiden ble solgt for hele 3 120 000 dollar under en auksjon, altså omtrent 27 millioner kroner.

According to The Hollywood Reporter, this Captain America #1, which was in near mint condition, sold for a grand total of $3,120,000 at Heritage Auctions during an event devoted to comics and comic art. Hollywood Reporter confirmed that this does include the buyer's premium, so the final total displayed is a bit higher than what the comic sold for when the gavel struck, confirming the sale.

Takk, Screenrant