Captain America: Brave New World får reshoots etter dårlig respons fra testpublikummet

Marvel fortsetter å slite og problemene tårner seg opp, ikke bare flopper det nyeste eventyret med The Marvels på kino, nå rapporteres det også at den nye Captain America-filmen Brave New World er i trøbbel. Ifølge innsidere har testpublikum som har sett en tidlig versjon av filmen, gitt svært dårlig respons på det som ble vist. Så dårlig at Marvel nå planlegger å spille inn flere deler av filmen på nytt, mens andre kuttes ut og droppes.

Som vi tidligere har rapportert, har Captain America: Brave New World også fått en ny lanseringsdato, med kinopremiere 14. februar 2025.

Dette blir også den første Captain America-filmen uten Steve Rogers, og akkurat som i miniserien The Falcon and the Winter Soldier er det i stedet Anthony Mackie i rollen som Sam Wilson som bærer skjoldet. Noe skuespilleren tidligere har snakket om og hvor annerledes hans versjon av Captain America er sammenlignet med resten av karakterene i MCU.

"Sam er den eneste karakteren uten superkrefter. Han er bare en vanlig fyr som henger med en gjeng raringer. Siden jeg er fra New Orleans, har jeg vært i noen få slåsskamper. Og hjerte og karisma har aldri hjulpet meg i en slåsskamp. Det har som regel bare ført til at jeg har fått juling. Så det kan bli et problem når du skal slåss mot en som Thanos."

"Så jeg tror at han må komme til scenen med en helt annen forståelse av hva det vil si å være en god eller en ond mann, og hvilke avgjørelser som får deg til å følge den linjen på den måten du gjorde. Så jeg ser på ham som en mer human Cap enn en utpreget dommer-Cap - en Cap med dømmekraft, der dette er riktig og dette er galt. Det finnes avgjørelser som får deg til å velge rett eller galt."

Nå er det store spørsmålet om Sam Wilson er en interessant nok karakter til å tiltrekke seg kinogjengere, og han har noen ganske store støvler å fylle etter Steve Rogers' pensjonering.

Hva synes du om Captain America: Brave New World. Er det en film som interesserer deg, og hva synes du om Mackie i rollen?