Captain America: Brave New World har et budsjett på 350 millioner dollar

Husker du da det ble rapportert at Indiana Jones and the Dial of Destiny hadde et budsjett på nesten 400 millioner dollar, noe som fikk de fleste til å anta at markedsføring og publiseringsavgifter på toppen av det ville bety at filmen sannsynligvis måtte innkassere rundt 800 millioner dollar i billettinntekter eller rett og slett treffe 1 milliard dollar-markøren for å være sikker. Husker du da hvordan filmen mislyktes i å gjøre det og samlet inn mindre enn 400 millioner dollar i billettsalg og ble ansett som en megaflopp. Det virker som om Disney er i ferd med å forme seg for en enorm smak av deja vu de neste månedene.

World of Reel har publisert en rapport der det hevdes at Captain America: Brave New World nå har økt til å ha et budsjett på 350-375 millioner dollar. Den dyre rollebesetningen og dyre spesialeffekter og vanlig filmbransje var satt til å se filmen allerede koste Disney rundt $ 275 millioner å lage, men de nylige omopptakene har utvidet budsjettet med rundt $ 75-100 millioner.

Det er uklart hvor mye penger Disney til slutt vil bruke på å markedsføre filmen, men den generelle tommelfingerregelen er at markedsføringen tilsvarer produksjonskostnadene, noe som betyr at Captain America 4 kanskje må håve inn et sted mellom 700-800 millioner dollar for å gå i null.

