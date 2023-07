Captain America: Brave New World kanskje ikke inneholder den røde Hulken

Anthony Mackie har nylig benektet at Harrison Ford ble sett i avrevne bukser fordi han skal forvandles til den røde Hulken.

HQ

Da Mackie snakket med ComicBook.com om den kommende Twisted Metal-serien, sa han i stedet at grunnen til at Fords bukse var opprevet, var at det var en lånt bukse. Mackies egne, faktisk.

"Du skjønner, Harrison [Ford] og jeg har kjent hverandre lenge. Det erdet mange som ikke vet", begynte han. "Dette er andre gang vi jobber sammen. Da han kom til Atlanta, mistet de bagasjen hans, så jeg ga ham et par bukser, men det var arbeidsbuksene mine fra arbeidet i hagen. Harrison er en surpomp, så han sa: "Anthony, bare gi meg de jævla buksene". Og jeg sa bare: "Greit". Så det var alt det var. Han trengte bare noen bukser."

Hvis vi skal tro på dette, kan det hende at Harrison Ford ikke blir den røde Hulken i den nye Captain America-filmen i det hele tatt. Med tanke på at Marvel elsker å hemmeligholde spoilere, kan det imidlertid også være at Mackie her dekker over virkeligheten bak de avrevne buksene for å sikre at vi fortsatt blir overrasket når vi ser filmen neste år.