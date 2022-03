Captain America får egen Xbox-kontroller

HQ

Razer har ut av det blå annonsert en ny trådløs kontroller som utgis i begrenset opplag. Dette er en Xbox Series S/X-kontroller (fungerer også med PC, smarttelefoner og Xbox One) basert på den nye Captain America fra The Falcon and the Winter Soldier-serien på Disney+.

Denne slippes i en pakke med en Quick Charging-enhet som sørger for at kontrolleren din alltid er ladet opp når du skal spille. Selv om vi ikke har fått noen lanseringsdato ennå vet vi at den koster $179,99 og skal lanseres "snart". Surf over hit for å melde deg på e-postlisten slik at du får beskjed når du kan forhåndsbestille ditt eget eksemplar hvis du er interessert.

Hva synes du om designet?