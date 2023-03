Captain America: New World Order har begynt å filme

Bare i går rapporterte vi om nyheten om at produksjonen offisielt har startet for Daredevil: Born Again, og nå for å legge til dette, kan vi rapportere om filmingen som starter for en annen Marvel Cinematic Universe-produksjon, Captain America: New World Order.

Vi vet at filmingen har begynt ettersom noen få bilder på settet har blitt rapportert av JustJared, som viser Anthony Mackies hovedperson i Captain America (ettersom karakteren utviklet seg fra Falcon til rollen i Disney+-showet Falcon and the Winter Soldier), selv om han ikke er i sin stjernespekkede drakt.

Når det gjelder når Captain America: New World Order er planlagt å debutere, er filmen planlagt til 3. mai 2024.