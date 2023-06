Captain America: New World Order har endret navn

Et navn kan ha mye å si for en film, så det er sjelden vi ser en tittel endres noe særlig etter å ha blitt annonsert. I alle fall når det ikke er snakk om Marvel som liker å annonsere prosjekter flere år i forveien. Da hender det at endringer gjøres, noe vi har fått et nytt eksempel på nå.

Anthony Mackie og Marvel forteller at Captain America: New World Order har endret tittel til Captain America: Brave New World. De gir ikke en begrunnelse for navneendringen, så det er bare å komme med teorier og tanker om det nye navnet.