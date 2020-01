Captain Marvel 2 bekreftet med ny regissør og forfatter

Den første Captain Marvel-filmen ble en såpass stor suksess at det ikke tok mer enn noen måneder før Disney og Marvel kunne annonsere at de jobbet med en oppfølger, men det ble etter hvert klart at en rekke endringer mest sannsynlig måtte gjøres for å holde tidsplanen. Dette har nå blitt bekreftet.

The Hollywood Reporter avslører at arbeidet med Captain Marvel 2 har startet for fullt, men at det nå er klart at Anna Boden og Ryan Fleck ikke vil regissere eller stå for manuset. I stedet skal Marvel nå være i de siste forhandlingene med Megan McDonnell, som nylig var en av forfatteren av WandaVision-serien, om å skrive et manus som tar kapteinen til moderne tid. Dermed er det vanskelig å si noe om hva vi kan forvente, noe som i grunn bare gjør meg mer spent. Hva med deg?