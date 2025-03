Captain Marvel og Monica Rambeau sies å spille nøkkelroller i de kommende Avengers-filmene

HQ

Ifølge nye rykter i bransjen vil både Monica Rambeau og Captain Marvel ha fremtredende roller i de to kommende Avengers-filmene, Doomsday og Secret Wars. Rapporter tyder på at Carol Danvers fordyper seg i studiet av Kamala Khans armbånd, også kjent som Kree Quantum Bands, i tillegg til å utforske muligheten for å returnere henne til den "riktige" virkeligheten.

Hennes rolle forventes å være sentral i historien, og kan sammenlignes med Visions rolle i Avengers: Infinity War. Denne informasjonen kommer fra The Cosmic Circus, som i sin artikkel skriver :

"Captain Marvel studerer for tiden hvordan Kamalas armbånd, også kjent som Kree Quantum Bands, fungerer, samt studerer hoppepunktsystemene for å se hvordan hun kan gjenskape hendelsene fra The Marvels som kan gjøre det mulig for henne å bringe Monica tilbake fra hvor enn hun dro. Problemet er bare at hvis hun gjør det, vil hun dømme universet sitt til en forferdelig skjebne."

De fortsatte med å si :

"Ut fra det vi har blitt fortalt, kan vi forvente at begge to kommer tilbake, og Monica Rambeaus rolle vil være en smule viktigere for historien i den kommende filmen, og kan sammenlignes med rollen til Vision i Avengers: Infinity War."

Konsepttegninger for de kommende Avengers-filmene viser Kamala Khan sammen med medlemmer av Young Avengers, deriblant Kate Bishop, Cassie Lang, Wiccan og Speed. Dette tyder på at Brie Larson, Teyonah Parris og Iman Vellani sannsynligvis vil gjenta sine respektive roller. I tillegg har Marvels TV-sjef understreket at Kamala Khan har en viktig rolle å spille i MCU fremover.

