Carlo Ancelottis debut med Brasil ble en grå 0-0-kamp mot Ecuador

Carlo Ancelottis debut som Brasils landslagssjef har vært mildt sagt skuffende. Jeg tviler imidlertid på at verken Brasil eller Ecuador er spesielt skuffet selv, ettersom 0-0-resultatet er godt nok for begge til å sette kvalifiseringen til VM 2026 på sporet: Brasil, med 22 poeng, og Ecuador, med 24 poeng, ligger over playoffplassen, som innehas av Venezuela med 15 poeng.

Det er ikke dermed sagt at det er nok, og den tidligere Real Madrid-treneren må fortsatt gjøre mye arbeid for å skjerpe et svakt lag, godt under kvaliteten på de individuelle spillerne, inkludert Casemiro i sin retur til canarinha. Bare 3 skudd for Brasil, mot et alltid komplisert Ecuador - de har bare sluppet inn fem mål på 15 kamper -.

Ancelotti har en ny sjanse til å gjøre en forskjell neste onsdag, 11. juni, mot Paraguay hjemme, som en del av kvalifiseringen til VM 2026, som også så Chile tape hjemme mot Argentina med et mål av Julián Álvarez og mangler nesten alle muligheter til å kvalifisere seg til verdensmesterskapet, med mindre de går videre gjennom play-off mellom konferansene.