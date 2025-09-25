Carlos Alcaraz forstuet ankelen i første runde av Tokyo Open

HQ

Carlos Alcaraz falt i bakken under kampen mot Sebastián Báez i første runde av Tokyo Open. Verdens nummer 1 hadde nettopp brutt Báez' serve, og umiddelbart etter mistet han sin egen. 2-2 i første sett, og plutselig falt Alcaraz i bakken i smerte. Bilder viser at han tilsynelatende hadde vridd ankelen litt.

Etter en medisinsk time-out, hvor han fikk bandasjer rundt ankelen, kom han tilbake til kampen. Vi vil oppdatere her etter hvert som kampen fortsetter.

Oppdatering (12:13 CET): Alcaraz klarte å kjempe seg tilbake og holdt partiet, og kom til og med tilbake fra 40-0 og brøt Báez' serve. Kampen ble imidlertid avbrutt nok en gang av regnet.