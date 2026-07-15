Carlos Alcaraz «ser lyset i enden av tunnelen»: forventes å være tilbake i Cincinnati

HQ

Carlos Alcaraz har vært borte siden april, og vil ikke delta i den neste store turneringen etter Wimbledon, Canadian Open, som går av stabelen 1.–11. august. Ifølge den lokale avisen La Verdad i Murcia «ser» tennisspilleren imidlertid «lyset i enden av tunnelen» etter sin lange skadeperiode, og har satt seg et mål: Cincinnati Open, som arrangeres 11.–23. august.

Avisen melder at hans fravær fra den kanadiske turneringen ikke betyr at han vil være skadet lenge, men at det er resultatet av en nøye utarbeidet og konservativ medisinsk og sportslig plan, slik at håndleddet hans blir helt friskt, og at teamet hans gradvis vil øke treningsbelastningen, alltid under medisinsk tilsyn.

Forventningen er at han vil få medisinsk klarering denne uken, men de ønsker ikke å risikere et tilbakefall, så Cincinnati, i andre halvdel av august, byr på et «mye gunstigere scenario for å vurdere den virkelige tilstanden til Alcaraz’ håndledd», samtidig som det fungerer som en forberedelse til US Open. I begge turneringene ble Alcaraz kåret til mester i fjor.

Inntil Alcaraz gjennomgår den første høyintensitetstreningen, ønsker ingen å gi en fast dato for når han er tilbake, men det er optimisme om at den nåværende verdensnummer 3 vil være tilbake på banen om en måned.