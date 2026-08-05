Carlos Alcaraz trekker seg fra Cincinnati Open, den siste turneringen før US Open

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Carlos Alcaraz har bekreftet at han også har trukket seg fra Cincinnati Open. Det var den første turneringen han hadde meldt seg på siden hans langvarige fravær på grunn av håndleddsskaden han pådro seg i april, under Barcelona Open, som tvang ham til å stå over flere turneringer, blant annet Roland Garros og Wimbledon.

Men turneringsarrangørene har nå kunngjort at spanjolen også vil gå glipp av arrangementet, som finner sted 11.–23. august, og der Alcaraz var regjerende mester. Han forventes nå å gjøre comeback under US Open mellom 23. august og 13. september, der han også skal forsvare tittelen, men ingenting er sikkert, og spilleren vil ikke forhaste seg med comebacket før han vet at han er helt frisk.

Alcaraz var verdensener da han ble skadet, men etter å ha gått glipp av flere turneringer falt han ned til andreplass og deretter tredjeplass da Alexander Zverev vant Roland Garros. Han var kortvarig tilbake på andreplassen, men Alcaraz vil miste 1 000 poeng fra Cincinnati og går inn i US Open med 7 160 poeng, men over 2 500 poeng foran den fjerdeplasserte spilleren, Felix Auger-Aliassime.