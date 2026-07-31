Carlos Alcaraz viser frem et iøynefallende nytt utseende før sin forestående comeback i tennis
Carlos Alcaraz kan være tilbake på tennisbanen i Cincinnati om to uker.
Carlos Alcaraz har overrasket med det nye utseendet han vil vise frem ved sin sannsynligvis snart forestående retur til tennisbanene, etter nesten fire måneders fravær på grunn av skade. 23-åringen liker å skifte frisyre ofte, og etter å ha barbert hodet lot han håret vokse ut, og nå har han bestemt seg for å flette det.
I juli har Alcaraz underholdt seg med å se Spania vinne FIFA-VM live, samtidig som han har økt intensiteten i treningen etter hvert som han har gjenvunnet bevegelighet og styrke i høyre håndledd. Hans siste kamp var 14. april i Barcelona, men han endte opp med å trekke seg og gikk glipp av den travleste delen av året, inkludert Roland Garros og Wimbledon, og mistet dermed førsteplassen på rangeringen – nå ligger han på tredjeplass.
Alcaraz’ antrekk til US Open, hvor han forventes å delta, ble også avslørt, med tydelig inspirasjon fra basketballtrøyer...
Det går rykter om at hans comeback vil finne sted under Cincinnati Open, som arrangeres 11.–23. august – den siste store turneringen før US Open, som går av stabelen fra slutten av august til midten av september. Det er i denne turneringen at også Jannik Sinner og Novak Djokovic kommer tilbake etter Wimbledon, så dette kan bli en virkelig stor begivenhet....