Carlos Alcaraz viser frem et iøynefallende nytt utseende før sin forestående comeback i tennis

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Carlos Alcaraz har overrasket med det nye utseendet han vil vise frem ved sin sannsynligvis snart forestående retur til tennisbanene, etter nesten fire måneders fravær på grunn av skade. 23-åringen liker å skifte frisyre ofte, og etter å ha barbert hodet lot han håret vokse ut, og nå har han bestemt seg for å flette det.

I juli har Alcaraz underholdt seg med å se Spania vinne FIFA-VM live, samtidig som han har økt intensiteten i treningen etter hvert som han har gjenvunnet bevegelighet og styrke i høyre håndledd. Hans siste kamp var 14. april i Barcelona, men han endte opp med å trekke seg og gikk glipp av den travleste delen av året, inkludert Roland Garros og Wimbledon, og mistet dermed førsteplassen på rangeringen – nå ligger han på tredjeplass.

Alcaraz’ antrekk til US Open, hvor han forventes å delta, ble også avslørt, med tydelig inspirasjon fra basketballtrøyer...

Det går rykter om at hans comeback vil finne sted under Cincinnati Open, som arrangeres 11.–23. august – den siste store turneringen før US Open, som går av stabelen fra slutten av august til midten av september. Det er i denne turneringen at også Jannik Sinner og Novak Djokovic kommer tilbake etter Wimbledon, så dette kan bli en virkelig stor begivenhet....