Carlos Sainz tar en imponerende seier i Mexico, og Leclerc var ikke fornøyd...

Carlos Sainz kjempet og vant sin andre seier denne sesongen og fjerde sammenlagt i karrieren, og fikk muligens sin siste pallplass med Ferrari, et team han vil forlate i år. Lando Norris ble nummer to og Leclerc ble nummer tre.

Til tross for at de var lagkamerater på Scuderia, ble Leclerc sett tilsynelatende opprørt etter Sainz uventede (men ubestridelige, å være først siden den niende runden) seier, og nektet hilsen til Sainz, et øyeblikk fanget av kameraene.

Max Verstappen startet kampen mye bedre enn Sainz, men ble forbikjørt av Sainz i runde 9 og fikk to 10-sekunders straffer på grunn av to farlige manøvrer mot Norris. Dette hjelper Norris, nummer to i verdensmesterskapet (315 poeng), forkorte avstanden hans Verstappen (362 poeng).

Sainz, femte med 240 poeng, er glad han fikk "en seier til" han ønsket seg før han forlot Ferrari, og glad han tjente den foran Mexicos publikum. Denne seieren flytter også Ferrari over Red Bull til andreplassen i konstruktørsammendraget, bare 29 poeng bak McLaren.

"Konstruktørtittelen er fremdeles målet vårt, og med helger som dette nærmer vi oss det, sa Sainz ifølge F1s offisielle hjemmeside. "Jeg håper vi kan fortsette i den retningen og ta konstruktørtittelen, som er veldig viktig.