Nylig rapporterte vi at The Bear ville komme tilbake i sommer. For å gjøre oss ekstra spente har FX Networks gitt ut trailer for den andre sesongen av denne anerkjente TV-serien som gir oss en titt på Carmys innsats når han fortsetter å oppgradere og forbedre restauranten som hans avdøde bror etterlot seg.

Sesongen debutere på Disney+ 19. juli.