Cartoon Network deler første teaser for Gumballs etterlengtede retur

Det har vært veldig lenge å komme, men Gumball er snart klar til å komme tilbake. Cartoon Network vil bringe tilbake den elskede animerte serien, alt etter at den har vært på pause siden 2019. Fangsten er at den ikke lenger vil være kjent som The Amazing World of Gumball, da den har blitt omdøpt til The Wonderfully Weird World of Gumball, med planer om premiere en gang senere i år.

Showet vil fungere som en fortsettelse av det som kom før og vil bli produsert av Hanna-Barbera Studios Europe, med planer om å ha premiere på Cartoon Networks internasjonale kanaler og på Hulu i USA, og HBO Max utenfor USA i regioner som har tilgang til tjenesten.

Serien vil bli skapt og produsert av Ben Bocquelet, og vil by på 15-minutters episoder som blander en rekke ulike animasjons- og mediestiler, enten det er 2D eller 3D, CGI, dukketeater, fotorealisme eller live-action.

I rollelisten finner vi Alkaio Thiele som Gumball, Hero Hunter som Darwin, Kinza Syed Khan som Anais, Teresa Gallagher som Nicole og Dan Russell som Richard. Når det gjelder hva vi kan forvente oss av handlingen, blir vi fortalt i en pressemelding :

"Velkommen tilbake til Elmore, der virkelighetens lover er en vits, og familielivet er alt annet enn vanlig. Enten han kjemper mot et ondskapsfullt fastfood-imperium, kjemper mot en følende AI som er forelsket i moren hans, eller prøver å hindre Banana Joe i å bruke bukser - Gumball Watterson drar med seg broren Darwin, søsteren Anais og resten av byen Elmore på turen. Med enda villere historier, større vendinger og surrealistisk humor er serien så fantastisk at de måtte gi den et nytt navn!"

Den endelige premieredatoen er ikke nevnt, men du kan se teaser-traileren for serien nedenfor.